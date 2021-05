El cardenal Pedro Barreto señaló que las organizaciones religiosas y civiles promotoras del documento ‘Proclama ciudadana: juramento por la democracia’, dirigido a los dos candidatos a la Presidencia de la República, vienen organizando una ceremonia para la firma pública de este compromiso.

“No queremos que se quede en una simple firma, sino más bien en un voto solemne, con una juramentación ante la ciudadanía”, señaló el también arzobispo de Huancayo, en entrevista con Radio Nacional.

Barreto dijo que tanto Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, como Pedro Castillo, de Perú Libre, ya han firmado este documento, pero consideró necesario reforzar este acuerdo. “El Perú necesita seguridades, no solamente de la palabra sino de compromisos serios en favor de la mejor política, que es buscar el bien común”, recalcó.

La ‘Proclama ciudadana: juramento por la democracia’, es un documento elaborado por la Conferencia Episcopal Peruana y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la asociación civil Transparencia. En este se pide a ambos candidatos hacer los máximos esfuerzos para vencer a la pandemia.

Además, se les pide jurar que respetarán y defenderán el derecho a la vida y comprometerse a dejar el poder en el 2026. Otra exigencia allí consignada es la de comprometerse a que cualquier cambio o reforma legal, incluidos los referidos a la Constitución, solo se harán a través de los mecanismos vigentes y con respeto al Estado de derecho.

Rechaza agresiones

Barreto rechazó que el excandidato Rafael López Aliaga haya pedido la muerte de Castillo y del dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Si una persona se declara católica, que todo los días va a misa y comulga, que diga esas expresiones no nos ayuda”, consideró. “Tenemos que ser intolerantes ante la agresión, el insulto y la provocación violentista. Esas frases nos han avergonzado. Nunca debemos desear la muerte de nuestros peores enemigos”, indicó.

El representante del a Iglesia Católica señaló que la ciudadanía busca que se den cambios en el país para que este mejore. Consultado sobre el sistema económico vigente, recordó que el papa Francisco I ha señalado en su encíclica ‘Fratelli Tutti’ que “el sistema neoliberal ha fracasado”.

“Eso no quiere decir que busquemos el socialismo; esa no es la doctrina social de la Iglesia. Se tiene que buscar un sistema alternativo que privilegie a la persona y que no ponga como único motivo al lucro”, manifestó.

El cardenal Barreto invitó, finalmente, a los ciudadanos peruanos a adherirse a la ‘Proclama”, firmando en la plataforma Change.org.

Lea También:

Keiko firmó proclama ciudadana y juramento por la Democracia