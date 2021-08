Incrementa seguidores en redes sociales

Lo primero que hay que tener claro es que en redes sociales no todos los temas, bienes y/o servicios serán igualmente populares. Lo que no significa que el éxito sea imposible o que sus frutos sean menos dulces. Las redes sociales son como los colores: cada cual tiene su preferido, cada quien decide cómo y cuándo usarlo.

Identifique el público al que quiere llegar

Lo primero que hay que tener en cuanta es a quién quiere que le llegue el mensaje y hacer una comunicación efectiva y coherente entre el emisor y el receptor. Las plataformas digitales no son más que un instrumento para transportar un mensaje, por eso es necesario asegurarse de que ese mensaje llegue a la persona indicada. “Eso es vital . Escuche su sentido común, ¿le ofrecería usted un cepillo a un calvo? Probablemente no”, reflexiona el director del departamento internacional de producción y distribución en Bored Panda.

Todo entra por los ojos

Las personas quieren recibir estímulos positivos, algo que les guste o llame su atención: publique únicamente contenido de calidad, imágenes y videos estéticamente bellos, palabras bien escritas. Las redes sociales, son una carta de presentación y por eso invita a cuidar el aspecto de su cuenta o perfil. Vale la pena invierta en ello.

Sea empático

Es necesario tener la capacidad de captar y entender qué siente o piensa el espectador, incluso ponerse en su lugar, para llegar a la persona que probablemente estará más interesada en recibir el mensaje. “¿Por qué debería importarle lo que usted tiene que decirle? Bueno, la gente estará dispuesta a seguirlo en sus redes sociales si allí se publica información que sea relevante para ellos.

Piense en cosas divertidas, útiles, curiosas o que se destaquen en su ámbito, y no olvide la variedad con énfasis. A nadie le gusta ver lo mismo todos los días.

Siga las normas

Todas las redes sociales cuentan con normas comunitarias que deben ser seguidas a cabalidad, pues de otra manera su contenido podría ser eliminado o sufrir otras penalizaciones, como no ser distribuido por el algoritmo. Los creadores de las plataformas digitales necesitan que las personas pasen la mayor cantidad de tiempo sumergidas en ellas y evitarán a toda costa difundir contenido que no sea divertido, de mala calidad o viole sus normas, que pueden ser muy estrictas. Por el contrario, si su contenido cautiva la atención de sus suscriptores, genera comentarios (en lo posible positivos), es de calidad y no infringe las reglas, el éxito estará un paso más cerca.

Tenga mente abierta

Por último, en redes sociales nada está escrito y las tendencias cambian de un día para otro. No crea en fórmulas mágicas del éxito, todos los días puede reinventarse hasta que encuentre la fórmula exacta con la que usted y sus seguidores se sientan cómodos.