Ingreso libre a las universidades públicas será gradual y no al 100%

El ingreso libre a las universidades públicas apunta a ser un proceso gradual y focalizado, no a que sea inmediato, universal, ni aplicable a todos los estudiantes egresados de secundaria, según lo aclarado por el Ministro de Educación, Rosendo Serna, en torno al controversial proyecto de ley que alista el Ejecutivo. Se trataría así de una nueva modalidad de admisión.

“Va a ser un proceso gradual, no puede ser al 100% de ingreso en todas las universidades porque hay que verificar toda la logística y, en función a ello, cuánto nosotros agregamos de inversión”, señaló Serna en RPP.

Luego de lo anunciado por el presidente Pedro Castillo, quien solo hizo referencia a un “ingreso libre para los jóvenes que terminan la secundaria”, el titular del Minedu precisó que para aplicar esta propuesta -aún en discusión- se requerirá establecer cuántas universidades serán elegibles para este proceso gradual, de acuerdo a su infraestructura, recursos, mobiliario. “Hay que hacer estudios respecto a cuánto va a significar la inversión, qué universidades son las que estén óptimas o tienen infraestructura que permita el incremento, cuánta inversión habrá”, dijo.

Agregó que la iniciativa está orientada a los jóvenes de bajos recursos económicos y que se ha identificado, de forma nominal, a la población objetivo. Además de dicho requisito para el ingreso libre, se plantea considerar el buen nivel académico.

De ser así, este proyecto sigue la línea del elaborado durante la gestión del exministro Juan Cadillo, que planteó un ingreso libre para el talento regional. Este último, con la modificación de la Ley Universitaria, daba paso a una nueva modalidad de acceso en la que se otorgaban vacantes a los mejores estudiantes bajo ciertos criterios técnicos. También se planteó brindar becas para un ciclo cero y así nivelar gratis a los alumnos para que puedan postular a una universidad.

Así lo detalla el entonces director de Educación Superior Universitaria del Minedu, Jorge Mori, quien afirma que esta propuesta llegó a culminarse, exponerse y hasta aprobarse en el Consejo de Ministros a mediados del 2021. No obstante, no se ejecutó debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas no otorgó los recursos para el 2022.

“Hay que esperar la propuesta final del Minedu. Pero un ingreso libre, focalizado, gradual para estudiantes de buen rendimiento sería algo positivo y se podría corregir barreras para acceder al sistema. Sin embargo, un ingreso que apunte hacia la universalización sí sería preocupante porque pondría en riesgo los avances”, dijo Mori.

Añadió que el ingreso libre ya existe en universidades privadas de Lima, las cuales envían cartas de invitación a los escolares destacados; mientras que el “universal” se aplica en países como Argentina, con un sistema más maduro, pero también con una deserción mayor al 50%.