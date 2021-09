De acuerdo a la reciente encuesta de Ipsos, e l 61% de peruanos no cree que el presidente Pedro Castillo tenga capacidad de liderazgo para resolver los problemas del país.

Los otros problemas son que Castillo insiste en cambiar la constitución generando inestabilidad (33%), que ahuyenta la inversión privada y no se creen puestos de trabajo (30%), así como la presencia en su entorno de militantes o simpatizantes de Sendero Luminoso o Movadef (28%) y que fomente la desunión entre peruanos y la lucha de clases (22%).

Respecto a Cerrón, el 83% piensa que es un sentenciado por corrupción que debe de alejarse del gobierno. Asimismo, un 26% cree que Castillo no tiene la fuerza y liderazgo para alejarse de Cerrón, mientras que un 24% sostiene que el mandatario no quiere romper la relación para no perder el apoyo de la bancada de Perú Libre. El 21% indica que ambos son aliados políticos y continuarán juntos.