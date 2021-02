El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 resolvió, otra vez, no excluir la candidatura de Martín Vizcarra al Congreso de la República por Somos Perú de cara a las Elecciones Generales 2021.

El organismo electoral decidió dejar al exmandatario seguir con su postulación al Parlamento y no considerar la solicitud presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma, quien lo acusó de no haber consignado, presuntamente, en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) otros ingresos percibidos el año pasado.

En efecto, la exparlamentaria del fujimorismo sostuvo que Vizcarra omitió información y no declaró “otros ingresos provenientes de los alquileres predios”.

Asimismo, de acuerdo a Vilcatoma, evitó consignar el monto de S/ 1 471 528,29 ni intereses ganados por ahorro e inversiones.

No obstante, de acuerdo a la resolución n°. 00831-2021-JEE-LIC2/JNE, el JEE de Lima Centro 2 explicó que “si se requiere consignar el promedio anual a la presentación de la DJHV; y, habiendo declarado sus ingresos como funcionario público, dicha denuncia no resulta viable en este punto”.

De igual manera, respecto a la denuncia de que Vizcarra Cornejo no declaró sobre sus ingresos de alquileres, predios o cedidos, la entidad precisó que el postulante de Somos Perú expresó no declarar ese tipo de ingresos “por que no existía y, por tal efecto, presentó una declaración jurada adjunta a la resolución presentada por el personero legal del partido, David Rolando Quispe Martínez.

Declaración de interese ganados en el sistema financiero nacional no es obligatoria

Seguidamente, en cuanto a no declarar intereses ganados en el sistema financiero nacional y extranjeros, el colegiado argumentó que dicho registro “no corresponde exigirse”.

“La cuestión de imponer la obligación al funcionario o servidor público, de hacer notoria su información privada es por un sentido de transparencia”, se lee en la resolución.

En consecuencia, el JEE en su mayoría determinó que “no se ha configurado la causal de exclusión por omisión de información de la DJHV”.

