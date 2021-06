Jennifer Hudson lanza canción para “Aretha Franklin”

”Respect” tiene su estreno marcado para el 13 de agosto y mientras esperamos el estreno, Jennifer Hudson lanza canción de la próxima película de “Aretha Franklin” honrando su legado.

Here I Am (Singing My Way Home) está escrita por la ganadora del Oscar y Grammy Jennifer Hudson, además de ser coescrita por Carole King y el compositor Jamie Hartman, y producida por Will.I.am de Black Eyed Peas.

Nos presenta el tema original

La canción se incluirá en la banda sonora de Respect y será la única canción original que aparecerá en la lista de canciones.

“La música es un personaje tan vivo y que respira en esta película, como lo fue en la vida de la Sra. Franklin. El proceso de creación de esta canción fue como construir el mayor tributo que podría ofrecer a su espíritu. Fue la exhalación final de este proyecto extraordinario y una que dejé salir con completa satisfacción”, explicó Hudson en un comunicado.

La cantante destacó que “poder hacerlo con Carole y Jamie fue un privilegio increíble. Nuestro objetivo era mostrar que la música siempre fue el ancla de la Sra. Franklin, en todo lo que hizo, y espero que esta canción sirva de ilustración la fuerza de su voz, tanto literal como figurativamente, que siempre la llevó a casa”, informa EW.

Respect se concentra en la lucha de la Reina del Soul, por encontrar su propia voz a medida que avanza en su carrera. Jennifer Hudson lanza canción de “Aretha Franklin” halagando su calidad artística.

Jennifer fue elegida por la mismísima Aretha Franklin para interpretar su papel antes de morir en 2018. Las dos se conocieron en Nueva York después de que Hudson ganara su Oscar por Dreamgirls.

Dirigida por Liesl Tommy, Respect también está protagonizada por Mary J. Blige como Dinah Washington y Marc Maron cómo el productor Jerry Wexler. La película biográfica tiene marcado su estreno en cines para el 13 de agosto.