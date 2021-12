Jhilmar Lora en la mira del Bragantino de Brasil

Según información dada por el periodista Franz Tamayo, de Diario Depor, Bragantino habría dado una oferta por el lateral derecho y esta semana sería clave para que su incorporación pueda cerrarse.

“Bragantino ha presentado una oferta por Jhilmar Lora. El subcampeón de la Copa Sudamericana es uno de los equipos brasileños que tiene en la mira al lateral derecho de Sporting Cristal. ¡Semana decisiva!”, dio a conocer Tamayo en su cuenta de Twitter.

No obstante, al parecer el interés de Bragantino no sería el único, ya que Atlético Paranaense también estaría detrás de los servicios de Lora; aunque solo se trataría de interés, más no de una oferta dada.

“Los otros dos equipos que monitorean a Jhilmar Lora son Paranaense y Bragantino; aún no hay ninguna oferta oficial por el lateral derecho de Cristal, solo es interés por el momento”, apuntó el periodista deportivo, Jean Martín Dueñas.