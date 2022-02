Jim Collazos afirma que su nuevo comité electoral está dentro del marco legal de los estatutos del Simater

Ante la inconformidad de algunos miembros del Sindicato Magisterial de Trabajadores de la Educación Regional (Simater) Huánuco por el nombramiento del comité electoral, Jim Collazos Neyra manifestó que este comité se nombró de acuerdo al artículo 53 del estatuto del sindicato.

“El estatuto dice claramente cuál es el momento en que se debe conformar el comité electoral de acuerdo a lo establecido en este artículo 53 dice que para conformar un comité deben haber como mínimo 3 y como máximo 5 personas y nosotros lo conformamos con 4 en una asamblea general”, dijo.

Collazos Neyra resaltó que por problemas internos no se llevaron a cabo las elecciones el año pasado.

“Yo desde el año pasado he sido enfático en esto, desde el 31 de octubre cumplido mi periodo, pero desde antes yo conformaba el comité electoral donde tenía que llevar esta tarea tan importante de las elecciones, pero por problemas internos no se ha logrado dar, entonces yo no he podido convocar a una reunión entre los meses de noviembre y diciembre”, aseveró.

Asimismo, resaltó que los docentes que afirman ser parte de un comité electoral que no está registrado solo quieren usurpar funciones y eso está penalizado.

“Los señores, así como años atrás han tomado el nombre de Suter Huánuco que todos sabemos que por problemas judiciales se dejó sin efecto, ahora quieren hacer lo mismo, tomando el nombre de Simater, esto ya es algo doloso y están prácticamente usurpando funciones”.

