Joan Laporta, Presidente del FC Barcelona, explicó la razón por la que Lionel Messi no pudo renovar.

El presidente Joan Laporta explicó en rueda de prensa los motivos que han imposibilitado el nuevo contrato de Leo Messi para que continúe en el club azulgrana.

El dirigente argumentó: “Hemos recibido una herencia nefasta y la masa salarial deportiva representa 110 % de los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen La Liga marcan limitaciones”, comentó de entrada.

“Eso lo sabíamos desde que llegamos al club”. El acuerdo de la patronal con el fondo americano CVC podría facilitar el ingreso de 270 millones y la rebaja salarial, pero la entidad no está dispuesta “a hipotecar los derechos de televisión durante medio siglo”. “Un riesgo que no podemos asumir”.

Las primeras previsiones de la auditoría que la nueva junta directiva realizó nada más llegar “son mucho peores de lo que nos habían dicho y lo que habíamos previsto. Esto ha llevado a que las pérdidas sean mucho más elevadas y la deuda también.

Tenemos contratos vigentes y una masa salarial deportiva con unas magnitudes que no nos permiten tener margen salarial. El “fair play financiero” en La Liga es distinto y el criterio del cash no se sigue”. Todo ello hace que no sea viable la continuidad de Leo.

Por otra parte, el Director Técnico del PSG Mauricio Pochettino, habló sobre la posibilidad de la contratación de Messi: “Es un jugador que sabemos lo que pasó ayer, pero creo que lo principal es ganar contra Troyes y empezar bien la temporada. El área deportiva con Leonardo y el presidente trabajan en la labor de mejorar el equipo”.

“Estamos viendo y analizando todas las posibilidades del mercado y la de Messi es una de ellas. Si hay alguna información lo comunicaremos con brevedad”, agregó.

En la prensa española se habla que PSG reactivó las negociaciones con el entorno de Messi, una vez que Barcelona confirmara que el futbolista de 34 años no continuará en el club.