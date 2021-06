Jodie Foster homenajeada por Festival de Cannes

Este año el Festival de Cannes, homenajeó a la actriz y directora Jodie Foster en su 74ª edición. EL 6 de junio en el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes.

El director del festival, Thierry Fremaux declaró: “La ganadora del Óscar Jodie Foster, que pisó por primera vez la alfombra roja de Cannes cuando tenía 13 años y protagonizó “Taxi Driver”, recibiò Palma de Oro honorífica”.

Jodie Foster, homenajeada por el Festival de Cannes, por su excelente trayectoria. Sus trabajos continuos e impecables hablan de su extraordinaria carrera como actriz y directora de cine estadounidense.

A lo largo de su carrera ha ganado dos Globos de oro, dos Ósca de la Academia de Hollywood a la mejor actriz por Acusados (1988) y El silencio de los corderos(1990), aclamada película en la que cuajó una excelente interpretación junto a Anthony Hopkins..

Una actriz versátil

Está considerada como una de las más grandes actrices de su generación y su interpretación en películas dramáticas, aunque también incurrió ocasionalmente en la comedia. Algunas de sus pelicilas se las presentamos:

Taxi Driver. Guion Paul Schrader./ Black Mirror. Actividad: Directora/ Orange Is the New Black. Actividad : Directora./ Plan oculto. Guion Russell Gerwitz, Russell Gewirtz/.La habitación del pánico. David Kopp, entre otras.

La actriz no cabe de gratitud

Canne, ha hecho entrega de la Palma de Oro este premio de honor en reconocimiento al “brillante viaje artístico” de Foster y elogiaron su “personalidad única con un modesto pero fuerte compromiso con algunos de los principales problemas de nuestro tiempo“.

“Estoy encantada de que haya pensado en mí, y me siento muy honrada de poder transmitir algunas palabras de sabiduría o contar algunas aventuras a una nueva generación de cineastas”, dijo en un la famosa actriz de Hollywood.

“Jodie Foster nos está dando un regalo maravilloso al venir a celebrar el regreso del festival en la Croisette. Hoy, su aura es incomparable: encarna la modernidad, el ingenio brillante de la independencia y un reclamo de libertad”, escribió su presidente, Pierre Lisquiere, quien elogió al “fiel amigo del Festival”.