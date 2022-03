“Yo solo firmo los papeles que han pasado las áreas correspondientes. No tengo por qué revisar”

Ante la solicitud de prisión preventiva presentada por el fiscal Virgilio Carrión Cabrera, el gobernador regional afirmó que no ha sido notificado hasta ahora y espera dicha notificación en las próximas horas.

Además, Alvarado detalló que de concretarse la audiencia asistirá y responderá ante la justicia por todos los casos que se le acusan tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Resaltó, asimismo, que ha acudido a todas las citaciones del Ministerio Público, tanto por modalidad virtual o presencial, para brindar toda la información requerida por la justicia.

De igual forma, Alvarado afirmó que todos los documentos solicitados por la fiscalía y la Contraloría General de la República han sido entregados y recalcó que “nosotros no hemos escondido nada, ni tengo por qué hacerlo”.

Por otra parte, refirió que por el caso de las laptops no fue citado hasta el momento. Pero que de darse esta audiencia, acudirá y acatará con la conciencia tranquila lo que dispongan las autoridades.

“Lo que nosotros haremos es brindar toda la información que se requiera. Al menos de mi parte, el Ministerio Público siempre ha tenido todo el apoyo. Se les ha brindado los papeles y nunca se les ha negado ningún tipo de información”, aseguró.

Alvarado solo firma los papeles

Al ser consultado sobre su responsabilidad en la compra irregular de 7995 laptops asumió que firmó sin revisar los papeles, ya que el resto de los procedimientos fueron desarrollados por sus funcionarios.

“Por mi parte afirmo que son los órganos de línea los que han cotizado y comprado las laptops. Desconozco más sobre ese tema, porque yo solo firmo los papeles que han pasado por Asesoría Jurídica, Logística y todas las áreas correspondientes. No tengo por qué revisar, porque tengo confianza en la gente que está trabajando conmigo”.

Asimismo, con respecto a la contratación de Darwin Frank Campos Soto como especialista en Desarrollo de Sistemas de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, informó que este no fue contratado durante su gestión.

“Él ha ingresado en años anteriores. Es un buen muchacho que conoce el rubro, pero yo no califico el perfil profesional. Eso es responsabilidad de Recursos Humanos”.

Precisó que estará presente en la audiencia y que responderá a todas las interrogantes. “No tengo nada que temer y no cuento con ningún tipo de documento que me permita huir. Si esto se llega a probar no voy a ir a ningún lado. No tengo por qué dejar Huánuco. Huánuco es mi casa. Todo el mundo conoce donde vivo. No tengo pasaportes. Daré la cara a la justicia”, finalizó.