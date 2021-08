El exfiscal de Lambayeque y ahora ministro del Interior, Juan Carrasco, declaró que uno de sus principales objetivos será la lucha y erradicación del crimen organizado que afecta al país. En ese sentido, señaló que cuando durante su estadía en la Fiscalía de la Nación se ha sido uno de sus logros por los cuales se le reconoce.

“Tenemos infinidad de objetivos, especialmente en la lucha contra el crimen organizado, que es mi especialidad, pues he trabajado 12 años en la Fiscalía, he desarticulado organizaciones criminales y he tenido más de 250 sentencias contra estas bandas”, indicó.

Asimismo, destacó que el gobierno central priorizará la mejora en la infraestructura en la salud como el mejoramiento y construcción de postas, centros de salud y hospitales de alta complejidad. En esa línea, afirmó que dentro de su sector se fortalecerá la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y SaludPol, a fin de atender y frenar a las víctimas del covid-19.

“También implementaremos un servicio de calidad al usuario. Me parece muy importante el tema de Migraciones, especialmente de llevar el pasaporte a la casa del ciudadano, pues no puede este estar seis u ocho horas a la espera del documento”, agregó.

Por otro lado, reveló que el gabinete planea presentarse al Congreso a pedir el voto de confianza el día 23 de agosto. Carrasco declaró que todavía no es una fecha fija dado a que aún está sujeta a que se pueda postergar.