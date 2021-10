Julio “Coyote” Rivera, hermano de Paolo Guerrero, señaló que el “Depredador” no tiene en sus planes regresar a Alianza Lima el próximo año.

Por más que los problemas físicos lo han mantenido alejado de las canchas durante casi todo el 2021, Paolo Guerrero, a sus 37 años, todavía siente que tiene fuerzas para continuar por lo menos un año.

Tras su salida del Inter, su nombre fue relacionado para una posible vuelta al equipo de sus amores, Alianza Lima, club donde se reencontraría con su “hermano de toda la vida”, Jefferson Farfán.

En un programa capitalino, el hermano de Paolo Guerrero, Julio Rivera, descartó que el “Depredador” esté pensando volver al fútbol peruano: “En los planes de Paolo aún no está volver a Alianza Lima. Él quiere terminar su carrera en el exterior y no creo que el próximo año juegue en Perú”.

“Todavía no está en sus planes venir al Perú a jugar, no lo he escuchado en ningún momento hablar de eso. No creo, conociéndole, no creo”, agregó el exjugador de Sporting Cristal.

Aunque Paolo Guerrero se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, nunca debutó en el primer equipo, debido a que fue fichado por el Bayern Múnich, equipo donde debutó como profesional en la temporada 2004.

Por ahora, el capitán de la Selección peruana se encuentra en Alemania para iniciar un tratamiento físico para recuperarse de la rodilla.

El último encuentro de nuestro compatriota fue este mes ante Chile por las Eliminatorias a Qatar 2022.