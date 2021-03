Julio Guzmán sobre propuestas de sus rivales: “Mienten a la gente”

Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado cuestionó las propuestas de sus rivales Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que según las últimas encuestas han mostrado un incremento en su intención de voto.

“Las otras propuestas no solo hablan de generalidades, sino son muy preocupantes en la forma en la que le mienten a la gente, en las propuestas populistas que tienen. Propuestas que no pueden ejecutar y propuestas que nos quieren llevar a la Edad de Piedra”, manifestó.

Sobre la izquierdista Verónika Mendoza, criticó que -dijo- busque ayuda del Gobierno argentino, cuando su economía “se está yendo al abismo”. “¿Ese es el modelo que la señora Mendoza quiere?”, se preguntó.

A Lescano le cuestionó su “populismo”, con propuestas como cinco millones de empleos o “desglobalizar la economía”. “¿De dónde van a sacar la plata para cumplir esas promesas?”, comentó.

Finalmente, sobre López Aliaga, consideró que es una propuesta “que nos quiere devolver a la Edad de Piedra, con un discurso de intolerancia, de odio, de discriminación, de machismo”. “Va en contra de la religión cristiana, que dice exactamente lo contrario, que necesitamos unión y amor entre todas las personas”, señaló.

Optimismo pese a cifras

Guzmán se mostró confiado en revertir la poca intención de voto que tiene (está en el rubro ‘Otros’, según el último sondeo de IEP) en las últimas semanas de campaña, en las que -opinó- el electorado peruano define su postura definitiva.

“En las últimas elecciones presidenciales, los que estaban en los primeros lugares no ganaron. Eso nos hace decir que todavía hay mucho que decir en política. Me parece que las elecciones se van a definir la última semana, no solo por tradición, sino porque la sensibilidad, la emoción de la gente, está a flor de piel. Eso hace que lo van a pensar a último momento para elegir a sus candidatos”, comentó.

“Yo estoy viajando por todo el país, provincia por provincia, distrito por distrito, y la esperanza que tengo es que nos escuchen. La diferencia que tiene el Partido Morado es que defiende la democracia y lo ha demostrado. Quiere derecho para todos y está limpio de corrupción”, agregó.

El candidato morado consideró que diversos factores influyeron en su baja intención de voto, como la asociación que hacen de su partido con el Gobierno de transición de Francisco Sagasti o el hecho de que no haya podido hacer campaña proselitista por varias semanas por haber estado enfermo.

Pero también comentó que sus detractores traen a colación un video en el que se le ve corriendo de un edificio. “Se vende una narrativa de que, porque el señor Guzmán salió corriendo de un edificio, entonces se va a correr de los problemas”, cuestionó.

Lea También:

Julio Guzmán dio positivo para COVID-19