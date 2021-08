Kanye West cambiará sus nombres legalmente por ‘Ye’

El rapero y multimillonario estadounidense Kanye Omari West, ha recurrido a la Justicia para cambiar legalmente su nombre completo. Entonces, pide sustituirlo por su apodo artístico Ye a secas. Es decir, prescindir del segundo nombre y del apellido. Qué ha motivado al famoso rapero Kanye West cambiar sus nombres por ‘Ye’

Ahora bien, la presentación de la Corte Superior de Los Angeles, dice que el hombre de 44 años quiere deshacerse de su nombre completo, Kanye Omari West, en favor de su apodo de dos letras, Ye, sin segundo nombre ni apellido.

Los documentos, con fecha del 11 de agosto, pero no enviados al sistema judicial hasta el martes, citan “razones personales” para el cambio. Un correo electrónico en busca de comentarios del abogado que presentó los documentos no fue devuelto de inmediato, divulgó The Chicago Tribune.

Un juez debe aprobar el cambio antes de que se haga oficial.

West, que se ha llamado a sí mismo Ye en sus páginas de redes sociales durante años, tuiteó que quería el cambio en 2018 y dijo: “El ser conocido formalmente como Kanye West. Yo soy Ye “.

Al comentar el tema en algunas entrevistas, West explicó que Ye era una forma corta de su nombre de pila y también una palabra —un pronombre inglés arcaico— frecuentemente usada en la Biblia.

Por otra parte, su mujer Kim Kardashian West, con quien se encuentra en proceso de divorcio, no ha solicitado eliminar la segunda parte de su apellido. Asimismo, los cuatro hijos del matrimonio mantienen el apellido de su padre.

¿Kim Kardashian eliminará el apellido West?

De acuerdo con reportes de Daily Mail, Kim Kardashian seguirá llevando el apellido West en su nombre, pues tiene una razón muy importante para hacerlo. El motivo que la llevaría a tal decisión es el bienestar de sus hijos, pues asegura que el apellido podría mantener a la familia unida, a pesar de que Kim y Kanye ya no estén juntos.

Por otra parte, según el medio británico, Kim Kardashian está apoyando a Kanye en el cambio de apellido. Al parecer la idea del rapero viene desde hace algunos años. A pesar de estar separados, Kim Kardashian y Kanye West mantienen una buena relación, pues ambos educan a sus cuatro hijos: North de 8 años, Chicago de 3, Saint de 5 y Psalm de 2 años, todos con el apellido West.