¿Kardashian y Pete Davidson en romance?

Impacto generó una foto de Kim Kardashian y Pete Davidson tomados de la mano. Un registro que se viralizó rápidamente, luego de que el pasado viernes 29 de octubre, el comediante de “Saturday Night Live” y la fundadora de Skims fueran vistos en Knott’s Berry Farm.

Ambas celebridades compartieron con Kourtney Kardashian, Travis Barker, Harry Hudson y Stephanie Shepherd en una salida de amigos, pero que llamó la atención, por una particular imagen en la que Kim Kardashian y Pete Davidson aparecen tomados de la mano mientras disfrutaban de una montaña rusa.

“Nadie sabe realmente qué está pasando con Kim y Pete”, dijo una fuente a US Weekly, sobre esta llamativa posible relación entre la celebridad de 41 años y el ex de Ariana Grande. Según detalla la misma persona, el comediante de 27 años y la ex de Kanye West “son solo amigos en este momento, pero las cosas podrían volverse románticas”.

“Kim está soltera y se está divirtiendo en este momento”, agrega la fuente, aseguró que Kim Kardashian está sorprendida por la química que tiene con Pete Davidson. Un que nació, luego de la participación de la modelo como anfitriona de “Saturday Night Live”, donde protagonizó un sketch con el comediante.

Kimberly Noel Kardashian West

(Los Ángeles, 21 de octubre de 1980), conocida como Kim Kardashian, es una socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense.

Comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians