Keiko cuestionó insinuación de Castillo sobre matanza en el Vraem y recordó que el Fujimorismo derrotó al terrorismo

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular rechazó los comentarios de Pedro Castillo, en los que habría insinuado que Fuerza Popular tendría algo que ver con el ataque terrorista que acabó con la vida de 16 personas en el Vraem.

“El fujimorismo derrotó al terrorismo. Parece que el señor Pedro Castillo lo que está es bastante nervioso, está desesperado. Ese señor no tiene equipo, no tiene planes, no tiene propuestas”, dijo.

En este sentido, aseveró que lo que tiene que hacer su contrincante “es mirarse en un espejo, porque es él y su grupo a quienes señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo, es él quien tiene miembros del Movadef, es él quien tiene congresistas con procesos o vinculación a Sendero Luminoso y el Movadef. Entonces, un poquito más de respeto”, subrayó.

Aclaró que no está diciendo que haya vinculación entre el ataque de ayer (en el Vraem) y el candidato. “Lo que estoy haciendo es rechazando su insinuación sobre estos ataques y nuestro grupo político, pero además creo que su actitud muestra este nerviosismo y esta desesperación por no tener equipo, porque les fue muy mal en el debate del equipo técnico y porque vemos que va bastante nervioso inventando esas cosas”, finalizó.

La candidata realizó actividades proselitistas como mítines y caravanas en las principales ciudades de la región San Martin y Loreto.