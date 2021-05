Keiko: “Es falso que Pedro Castillo vaya a participar de los debates”

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, dijo no creer la afirmación de su contrincante, Pedro Castillo, cuando este asegura que participará en el debate realizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Quiero desmentir a pedro castillo. es falso que vaya a participar en los debates”. Asimismo, indicó que su partido sí ha aceptado participar en estos encuentros organizados por el JNE, no obstante, afirmó que “el equipo de pedro castillo ha señalado que solo debatirán en uno”, y que, debido a eso, no se realizaría ningún debate.

“Yo le digo al señor Castillo, no mienta, no sea cobarde, no se corra. Acepte los cuatro debates porque eso va a beneficiar a toda la población”, finalizó.

La candidata hizo estas declaraciones durante su visita por Piura, donde recorrió los distritos de la región en busca de sumar apoyos para este 6 de junio