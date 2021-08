Kenia: Utilizan residuos humanos como alternativa al carbón

La Empresa de Servicios de Agua y Saneamiento de Nakuru, Kenia, impulsa un proyecto sostenible que busca servir de alternativa al carbón contaminante. Esta compañía africana fundó la marca Makaa Dotcom que se encarga de producir briquetas hechas a base de residuos fecales, aserrín y melaza. Por cada tonelada que se vende de este nuevo producto, se está salvando 88 árboles que pudieron haber sido talados ilegalmente para la producción de carbón.

El proyecto genera trabajo para cerca de 200 personas y se basa en una economía circular donde se reutiliza productos que de otro modo serían desechados. “Utilizamos deshechos humanos como materia prima y los combinamos con otros residuos como serrín de los vendedores locales”, señaló John Irungu, ingeniero de Makaa Dotcom.

La producción de las briquetas se realiza en la planta de tratamiento de aguas fecales de Nakuru. Las aguas fecales llegan a esta planta a través de las dos únicas líneas de alcantarillado de la ciudad y mediante los doce camiones que recogen los residuos sólidos de los baños públicos. Posteriormente, se filtran y la materia se deja reposar unas tres semanas en unos invernaderos para deshidratarla. Aquí comienza la parte más importante.

A través de un proceso de carbonización, la materia pasa por un horno a 450°C para eliminar cualquier patógeno peligroso para su uso. Tras carbonizar también el serrín, ambos productos se muelen y se mezclan con melaza en barriles rotatorios en donde se aglutinan todos los residuos y además los impregna de un dulce aroma.

“Cuando ves el producto final, no se puede diferenciar del carbón normal, nunca dirías que procede de las aguas fecales. Por eso los clientes se sienten cómodos. No huele y no produce humo”, precisó Irungu.

Unos 300 hogares de Kenia se nutren de este innovador producto, que tiene un coste parecido al carbón (12 euros/14,2 dólares) por 50kg de briquetas. De esta forma, se demuestra que beneficio económico y protección de la naturaleza a veces pueden ir de la mano y, encima, oler bien.

Lea también

Colombia supera los 27 millones de dosis administradas