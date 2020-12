La ciberseguridad en el hogar, una prioridad

Muchas personas caen en el error de creer que no estás expuestas a sufrir un ciberataque porque consideran que la información que tienen sus dispositivos tecnológicos no es útil para nadie. Piensan que, por utilizar el ordenador, la Tablet o su teléfono celular para ver series, jugar al casino online o comprar por internet no tienen información valiosa, pero es un error. Cuando uno sube contenidos a las distintas redes sociales o se mueve por internet visitando sitios poco fiables, ya está en riesgo de ser hackeado.

A continuación, mostraremos algunos consejos básicos para mantener a salvo nuestra información.

Utilice contraseñas seguras

Cuando tenga que crear una contraseña no ponga datos personales en ellas como, fecha de nacimiento, nombres de familia, fecha de aniversarios, etc. pues solo con que el hacker eche un vistazo a nuestras redes sociales es suficiente para averiguarla, además estos ciberdelincuentes poseen con tecnología suficiente para que un algoritmo pueda descubrirla sin necesidad de indagar mucho.

No utilices la misma contraseña en todos tus dispositivos y cuentas, debes crear una distinta cada vez y que sea larga y difícil con al menos 10 caracteres (si son 16 mejor que mejor), debes combinar distintas letras mayúsculas y minúsculas, además que contenga algún número y símbolos.

Visite sitios seguros

Cuando estamos navegando por internet debemos tener en cuenta elegir sitios seguros. Si quieres descargar o ver una serie en alguna plataforma de streaming hazlo desde una que sea lo suficientemente fiable, para ello puedes registrarte en Netflix o Amazon prime, si lo que te apetece es jugar una partida en el casino online, hazlo en sitios que tengan buena reputación como Royal Vegas. Cuando no tengas claro si un sitio es seguro fíjate que la dirección comience por “https” ya que nos indica que el contenido está cifrado, también debe aparecer un candado que verifica la seguridad de la web.

No se exponga en redes sociales

El uso de las redes sociales está a la orden del día, publicamos continuamente nuestra vida diaria sin ningún pudor. Ofrecemos datos demasiados específicos como el lugar de nuestra casa, cuando salimos de vacaciones (pueden aprovechar para realizar un robo en esa fecha), en que nos gusta gastar el dinero, etc. Esto es algo muy peligroso pues estamos facilitando al delincuente que conozca nuestra vida y luego pueda utilizarlo para beneficiarse.

Instale un buen antivirus

Que tus dispositivos tecnológicos tengan un antivirus actualizado es algo primordial frente a los rastreadores y posibles amenazas de hackeo. Cuando tenemos distintos dispositivos conectados entre sí es importante que todos cuenten con la misma protección. La función del antivirus es imprescindible ya que elimina programas que, por un lado que recopilan nuestra información sin nosotros haber dado permiso para ello y otros que ponen en riesgo nuestros equipos. Los ciberataques son una realidad que afecta a muchos más hogares de los que podemos pensar por eso, es de vital importancia proteger nuestros dispositivos desde los que navegamos por internet y realizamos transacciones en páginas web. Los ciberdelincuentes esperan un error para poder vulnerar nuestros datos y debemos estar preparados.