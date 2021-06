La depresión, cómo tratarla?. Sentir angustia de vez en cuando es algo completamente normal, pero si desde hace un tiempo tienes la sensación de no disfrutar con nada de lo que haces, estás melancólica, ves el futuro sin esperanza alguna y sin salida, tienes problemas para conciliar el sueño o te pasas las noches en vela, no te apetece ver a nadie, estas son señales de que algo anda mal.

La depresión, es un trastorno afectivo es bueno que no lo dejes pasar y, que no te dé ningún reparo pedir ayuda: reconocer que tú sola(o) no puedes salir de este agujero será el primer paso para lograr superarlo.

Una de las principales dudas que pueden asaltar a una persona que cree que sufre una depresión tiene que ver con el profesional más adecuado para el tratamiento:

¿Debo ir al psicólogo o al psiquiatra?

Lo más difícil para un médico es distinguir realmente entre una personalidad depresiva (la del típico pesimista), la distimia (parecida a una depresión, pero menos intensa) y la depresión propiamente dicha, en la que pueden aparecer síntomas tan serios como las tendencias suicidas.

Cuando se determina que sí es una depresión, hay que aclarar de qué tipo:

Endógena (interna): la causa es bioquímica y suele ser hereditaria. Se suele administrar tratamiento farmacológico.

Exógena (externa): si se analiza el contexto, siempre hay un detonante detrás del trastorno: dificultades económicas, romper con la pareja, duelo… En este caso es importante cerrar la herida que ha provocado ese estado de tristeza ya que si no, resulta difícil superarlo.

¿Psicólogo o Psiquiatra?

La Depresión cómo tratarla? .Antes decidir consultar un especialista, las personas podrían reflexionar y ver si la tristeza tiene un origen claro o si, de lo contrario, se ha presentado sin motivo aparente. El psicólogo y el psiquiatra son profesionales complementarios.

Es necesario ver la consulta como un apoyo esencial?

La diferencia entre uno y otro es que, mientras el primero se ciñe a los aspectos de la conducta y utiliza la psicoterapia, el psiquiatra dispone la palabra con el tratamiento farmacológico.

Para tratar una depresión endógena, la terapia psicológica no funciona siempre ya que no hay una causa externa que origine el trastorno, mientras que se suele optar por los fármacos para resolver ese “desequilibrio químico” del cerebro.

Pero recuerda, esto solo lo puede prescribir un profesional médico y aunque te hayas tomado este tipo de fármacos no puedes recurrir a ellos de nuevo si el médico no lo decide antes.

¿Cómo ayudan a superar una depresión?

Lo primero que debes tener en cuenta, ya sea con un profesional u otro, es que pedir ayuda no es algo negativo, todo lo contrario. Hay personas que pueden gestionar sus emociones por si solas y otras, que necesitan que les enseñen las mejores herramientas para poder gestionar sus sentimientos de la forma más adecuada.

