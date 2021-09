La excesiva velocidad mata 33 pasajeros

Según el informe de la Sutran, entre los meses de enero a junio se han cometido innumerables infracciones en el tránsito por exceso de velocidad en las diferentes carreteras del país.

Si bien es cierto que los accidentes han disminuido en cantidad, debido a las normas de emergencia por la pandemia, la circulación de vehículos disminuyó considerablemente, pero la mayoría de estos son por causas de imprudencia.

Este es el caso del bus de la empresa León Express, cuyo conductor sobrepasaba las normas de velocidad, iba a más de 90 km en la bajada de Matucana, rumbo hacia Chosica.

El exceso de velocidad y la alta transitabilidad de la carretera hicieron que perdiera el control del vehículo, para impactar contra un cerro y después caer y rodar a un abismo de cerca de 200 metros.

El impacto del accidente fue tan grande que hasta ayer, se han perdido 34 vidas humanas y hay 26 heridos. El bus quedó totalmente destruido. Esta tragedia enluta a la región y, por supuesto, a las familias directamente afectadas.

Por otra lado, se debe realizar una investigación bastante amplia, empezando en la empresa y terminando en la Sutran. ¿Está realmente cumpliendo su función o no? No es nada nuevo que las empresas de transporte sobrepasen los límites de velocidad, es más, sucede todo el tiempo. Entonces, ¿Dónde está la labor de la Sutran? ¿Todas las empresas están cumpliendo con los GPS? Por supuesto hay empresas que sí cumplen, pero definitivamente no todas, especialmente las informales.

La Carretera Central es de extrema peligrosidad tanto por el día, como por la noche. Una gran cantidad de vehículos transitan por esta, hablamos de vehículos particulares, de transporte público y de alto pesaje. Dicho, por la Carretera Central circulan aproximadamente 7000 vehículos diarios, y ha quedado pequeña y se ha convertido en riesgosa para la gran demanda que tiene.

Lamentablemente, las vías alternas como Huánuco-Yanahuanca-Oyón están demorando demasiado su construcción. Se necesitan con mucha urgencia vías interprovinciales de mínimo cuatro carriles. Está planificado la construcción de una súper carretera, pero esta va a demorar algunos años. Mientras tanto, ¿Qué alternativas de solución se darán?