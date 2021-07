“La Kim Kardashian mexicana” acusada de secuestrar a su exnovio. Mariana González Padilla, quien es novia de Vicente Fernández Jr., uno de los hijos del aclamado cantante con el mismo nombre.

La mujer que por su voluptuosidad es conocida como “la Kim Kardashian mexicana”. Ha sido inculpada de estar involucrada en el secuestro y asesinato de quien habría sido su novio, en 2016.

La denuncia la ha hecho Lilia Yolanda Arriola Pérez. Quien en entrevista con un medio mexicano, hizo varias acusaciones en contra de Mariana. La llamó, “cazafortunas”, y asegura que no ha comparecido ante las autoridades, que investigan la muerte de uno de su exnovio. Llamado Carlos Mauricio Arriola Pérez.

Flechado por ella

Según el relato de la mujer, “en 2014 conoció a mi hermano Carlos Mauricio… ahí él quedó flechado con ella y también la hizo su amante, pues era casado, pero ella no lo dejó escapar, pues él era empresario, fue agente federal y vio que Mauricio tenía dinero”.

Arriola Pérez asegura que Mariana González Padilla está involucrada en el secuestro de su hermano, en el que se cobraron 10 millones de dólares como rescate. Ella sospecha de la modelo empresaria, pues asegura que después de lo ocurrido fue que la vida de González Padilla cambió radicalmente.

Para ella, la modelo tendría que ver con la desaparición del hombre y, se habría beneficiado después de su desaparición. “Mariana comenzó a construir lo que hoy es su residencia y la de sus hermanas, empezó a tener mucho dinero. Mucho lujo, acondicionó su boutique y, peor aún, se fue a vivir como dos años a Dubái.

Como lo explicó Lilia Yolanda Arriola Pérez, hay una investigación abierta sobre lo ocurrido, en la cual se han recogido pruebas en contra de la modelo. “Es que la última persona con la que él tuvo comunicación antes del secuestro, fue con ella”, dijo.

Y como si esto fuera poco, la mujer le lanzó una advertencia al artista Vicente Fernández, quien hace poco fue hospitalizado de urgencia y que es el actual suegro de la modelo. “Que aleje a su hijo, si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito; prendan sus focos rojos y se den cuenta de la clase de persona que es Mariana. Me atrevo a verlos de frente para decírselos, quiero que conozcan a esta mujer, la justicia nos dará la razón, si estoy equivocada o no. Quien secuestra una vez, lo hace mil veces más; esta mujer es de cuidado”, afirmó.

Mariana González Padilla, de 37 años, no se ha quedado callada y ha respondido a la grave acusación, asegurando que dejará todo en manos de los abogados.

“Todo se va a arreglar directamente con los juzgados, la próxima semana sale todo”, dijo en una reciente aparición en medios de comunicación “la Kim Kardashian mexicana”, quien negó rotundamente haber estado involucrada sentimentalmente con Carlos Mauricio Arriola y también aseguró que no conoce a la denunciante Lilia Yolanda Arriola Pérez.

“Es gente que quiere cinco minutos de fama o cinco pesos y ahorita no tiene para comer, todo se va a arreglar como se tiene que arreglar, no tengo que dar ninguna declaración porque todo lo van a decir los abogados”, dijo Mariana sobre Lilia Yolanda.

La exuberante rubia parece decidida a no dejarse echar agua sucia y aseguró que cuenta con el apoyo de su pareja actual, Vicente Fernández Jr. Según la prensa mexicana, el escándalo estalla justo cuando la mujer ha manifestado tener aspiraciones en la política.