Escrito por: César Kaldaz

La Liga Distrital de Voleibol de Pillco Marca llevará a cabo el proceso de cambio de junta directiva en cumplimiento de las disposiciones de la Federación Peruana de Voleibol, por haber cumplido los cuatro años de gestión para los que fue elegida la actual presidida por la Lic. Jackeline Valera Villar.

Para este miércoles tres de noviembre, está convocando a asamblea de representantes de los cinco clubes afiliados, con el objetivo de elegir al comité electoral que se encargará de llevar adelante el proceso hasta la instalación de la JD que resulte electa.

La presidenta, Jackeline Valera, dijo que al cumplir los cuatro años dejará el cargo y no se presentará a la reelección debido a sus recargadas labores personales.

“Durante dos años y medio hemos realizado una intensa gestión con campeonatos de distintas categorías y participando en torneos regionales y nacionales; lamentablemente, la pandemia nos impidió seguir con nuestras actividades como queríamos. No me presentaré a la reelección porque es un cargo de mucha responsabilidad, necesita mucha dedicación y no me permite realizar mis actividades profesionales normalmente”, señaló a AHORA Deportes.

Esta liga es la única reconocida por la Federación Peruana de Voleibol a nivel de la de Huánuco.