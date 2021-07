La nueva película de Matthew Vaughn se llama Argylle , y el comunicado de prensa promete que lanzará una nueva franquicia de acción. Henry Cavill (El hombre de acero ) está listo para liderar un reparto fantástico en lo que “será la primera de al menos tres películas de la franquicia”. Esto es lo que se muestra sobre Argylle hasta ahora.

¿De qué trata esta película de Argylle?

Según el comunicado de prensa, la película está “basada en la novela de espías que pronto se lanzará “Argylle” de la autora Ellie Conway.

Siguen, al espía más grande del mundo ‘Argylle’, mientras se ve envuelto en una aventura trotamundos. Será la primera de al menos tres películas de la franquicia, y está ambientada en Estados Unidos, Londres y varias ubicaciones en todo el mundo”.

El primer thriller de Conway se publicará en 2022 , y esta adaptación cinematográfica comenzará a rodarse en Europa el próximo mes.

El reparto

La nueva película de espías de Matthew Vaughn presenta a Henry Cavill, Bryan Cranston, John Cena.A Cavill se unirán en el reparto Sam Rockwell ( Jojo Rabbit ), Bryce Dallas Howard ( Jurassic World ), Bryan Cranston ( Breaking Bad ), Catherine O’Hara ( Schitt’s Creek ). También les acompañan: John Cena ( The Suicide Squad ) Samuel L. Jackson ( Capitana Marvel ) y la superestrella del pop Dua Lipa en su debut como actriz.

Dua Lipa también está configurada para crear música original para la pista principal de la película, además de contribuir a la partitura.

¿Alambres cruzados o desvío intencionado?

Hay algunas cosas sobre este anuncio que despiertan interés. En primer lugar, el informe, afirmó que esta historia era sobre una novelista que se da cuenta de que en realidad es una espía. No solo ese detalle en particular no se encuentra en ninguna parte de este anuncio oficial, sino que el comunicado de prensa dice que la historia sigue a un espía masculino. Aún más interesante es el hecho de que una fuente completamente diferente informó los mismos detalles de la trama del “novelista convertido en espía” cuando dieron la noticia de que Cavill y Cranston estaban siendo buscados para el proyecto hace un mes.

Seguimos la pista a esta trama interesante para ver su desarrollo antes de su estreno.

Te puede interesar