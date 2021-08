La nueva película de ‘Wes Anderson’

Algo que ha llamado la atención de más de uno es que las películas de ‘Wes Anderson’ están repletas de actores reconocibles tanto nuevos como recurrentes. Un actor que siempre vamos a ver en sus cintas es Bill Murray, quien ha salido en todas exceptuando la primera. Su futuro proyecto no va a ser la excepción. Por el momento sabemos que va a estar llena de los actores más importantes del momento y claro que Murray sigue siendo una constante.

Eso sí. La Crónica Francesa (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) ni siquiera se ha estrenado en cines. Estuvo este año en Cannes, pero su debut en las salas de Estados Unidos va a ocurrir hasta el 22 de octubre de este año. Eso no ha evitado que el director Wes Anderson’ ya esté preparando su siguiente largometraje.

No sabemos casi nada de esa película… ni siquiera el título. Se ha dicho que va a ocurrir en España y es la única información conocida sobre ella. Lo otro que sabemos es que podría tener un elenco enorme. Al menos eso dijo The Hollywood Reporter hace unos días.

Según ese medio sus fuentes le han indicado que el reparto va a ser más grande que en otras cintas del director. Estas no son palabras que se deban tomar a la ligera si partimos de la idea de que sus películas suelen tener una gran cantidad de actores en ellas. Por poner un ejemplo, La crónica francesa contó con 53 actores, como bien se puede ver en IMDb.

Todas las revelaciones que han hecho es muy probable que el rumor vaya a ser verdad. Ese medio acaba de revelar a unas nuevas adiciones al filme cuyo título desconocemos: Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Hope Davis, y Liev Schreiber. Wright y este último también salieron en La crónica francesa. Bryan Cranston ya prestó su voz a un personaje de La isla de los perros, pero este sería su debut live-action en una cinta de él. Hope Davis por su parte no ha salido en nada de Anderson antes. Ella es más famosa por haber interpretado a la escritora de cómics Joyce Brabner en Esplendor Americano.

Es muy probable que otros nombres famosos se añaden en los siguientes días. Los que más han dado de que hablar por el momento son Tom Hanks , Margot Robbie y Scarlett Johansson, la actriz sigue en boca de todos por su demanda a Disney, hecho que ha generado controversia sin límites.

El director creativo

Wes Anderson es muy conocido por su estilo tan marcado, que a algunos recuerda un poco al realismo mágico. Lo interesante es que una de sus cintas favoritas es de terror y hasta la fecha no ha hecho el menor intento por incursionar en ese género. ¿De qué cinta estamos hablando? Hace un tiempo, el cineasta dijo a Rotten Tomatoes que la película que más ha tenido un impacto en su carrera y a la que regresa constantemente es El Bebé de Rosemary.

Sería interesante qué el director hiciera un remake de esta cinta, pero eso es algo muy poco probable, en realidad. Regresando a la misteriosa película sin título que pasa en España. Los mantendremos informados sobre cualquier novedad de esa cinta.