La reconocida actriz Angelique Boyer no quiere tener hijos

Las estrellas mexicanas, Angelique Boyer y Sebastián Rulli a pesar de tener una relación estable desde hace años, la actriz no desea tener hijos.

Boyer, estuvo en el programa Hoy, allí declaró: “Hemos crecido, con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’. ‘Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’ y no”.

Asimismo, la joven actriz de origen francés, manifestó su preocupación por el futuro de la humanidad, motivo por lo que no se anima a traer otra persona al mundo.

Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación y que al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro”, acotó.

Angelique Boyer señaló que su amor con el actor no se basa en un papel firmado pues se siente bien como está. “La verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona con la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”, afirmó.

De Angelique Boyer

Monique Paulette Boyer Rousseau, mejor conocida como Angelique Boyer, nació el 4 de julio de 1988 en la población de Saint-Claude, Francia.

Francia le vio nacer, pero México le robó el corazón. Muchos recuerdan a esta actriz por su magistral actuación en la telenovela Teresa, donde encarnó a una mujer dispuesta a darlo todo para salir de la pobreza.

Muchas han sido las participaciones en diversas producciones. Entre ellas: Abismo de Pasión, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana y Amar a muerte. Pero la telenovela que la catapultó fue Teresa, el gran éxito de Angelique Boyer.