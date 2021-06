Si no le has comprado su regalo todavía y quieres festejarlo con algo que sea realmente valioso considera un seguro médico o motivarlo a que lo utilice si lo tiene. En realidad, piensa en lo valiosa que es la salud siempre es mejor prevenir que remediar. Así que “La salud de papá, su mejor regalo”

Es muy interesante, de acuerdo a un estudio realizado por la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), las 10 razones más importantes por las cuales los hombres no van al médico son las siguientes:

-No tienen un médico

-No posee seguro médico

-Piensan que no tienen ningún problema

-No tienen tiempo

-Les parece que es malgastar gastar dinero

-Piensan que los doctores no hacen nada

-No desean escuchar lo que les podrían decir

-Le temen al examen de la próstata.

-Prefieren aguantarse

-Como su pareja les ha estado diciendo que vayan, no quieren dar su brazo a torcer.

Pero la realidad es que la detección temprana puede salvar vidas y, como menciona la Asociación Americana del Corazón, no existen buenas razones para no ir al médico, sólo excusas. Por eso, en este día del Padre te invito a que le regales el mejor regalo a tu papá, el regalo de la salud. Algo que no se puede negociar.

Que exámenes de rutina realizar

Los siguientes exámenes y chequeos son los que se recomiendan de acuerdo a la edad (empiezo temprano para que tomes nota tú también). El mejor regalo que puede hacerle a papa:

-Se recomienda hacerse un examen físico general cada 3 años entre los 20 y 39 años de edad. Este examen se realiza para determinar si tiene algún problema físico que comprometa su salud

-Presión arterial cada dos años a partir de los 20 años o cada año si la presión es mayor a 120-139/80-89 Hg.

– Colesterol en la sangre y chequeos del corazón para descartar anormalidades: a partir de los 34 años, se debe hacer cada 5 años. Un examen de orina y sangre cada tres años entre los 20 y 39 años, cada dos, entre los 40 y 49 años, y cada año a partir de los 50.

-Cáncer del colon, se debe realizar cada año a partir de los 50 años. Obviamente hay de diferentes tipos. Algunos no son invasivos y le podrían salvar la vida.

– Dental cada año para revisión y limpieza.

–Ojos, dependiendo de su visión y la salud de sus ojos, cada dos años o con la frecuencia que su médico lo indique.

– Cáncer de la próstata: se debe iniciar a partir de los 40 años para los hombres con alto riesgo o de los 50 para aquellos con riesgo promedio.

– Enfermedades de transmisión sexual.

-Inmunizaciones: Hay varias vacunas que debe recibir como adulto .(tétano, neumonía, influenza (contra la gripe), culebrilla, etc.)

–Densidad ósea: si tiene riesgo de desarrollar osteoporosis.

Cáncer del testículo (es importante que se los examine regularmente él también).

–Cáncer de la piel (es importante que se la examine el también y le reporte al doctor si ve cambios en algún lunar).

Hay que reeducar al adulto mayor

Muchos hombres piensan que ir al médico es una señal de debilidad. Pero el cuerpo no es una máquina infalible. La obesidad, la diabetes, la presión alta son muy comunes en nuestra comunidad.

Es necesario tratar a tiempo para evita complicaciones que pueden causar entre ellas: ataques al corazón, derrames cerebral, amputaciones, disfunción eréctil entre otros.

Visitar al Dr. no garantiza que no nos vamos a enfermar, pero nos ayuda a mejorar las posibilidades de disminuir los riesgos de desarrollar complicaciones. Muchas condiciones como la presión alta, el colesterol elevado en la sangre y, a veces, la diabetes (al principio) no causan síntomas.

La única forma de detectarlas es haciendo los exámenes necesarios. No esperes más.

