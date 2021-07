La variante delta trae de vuelta el oscuro panorama de 2020

Escrito por: Washington Post

La variante Delta de la COVID-19 nos está aguando la fiesta. Justo cuando muchas personas querían celebrar el regreso a la normalidad, confiadas en la protección de la vacuna, la variante Delta está trayendo de vuelta el oscuro panorama del año pasado. En Estados Unidos se está recomendando de nuevo el distanciamiento social y el uso del cubrebocas, mientras que en todo el mundo las cuarentenas y las prohibiciones de viaje están de vuelta para combatir esta variante altamente transmisible, una amenaza en particular grave para las personas no vacunadas y un recordatorio de que la lucha contra la COVID-19 será, de hecho, un largo proceso.

La buena noticia es que las vacunas, la medida más importante para combatir el virus, les brinda protección a quienes la han recibido. Hasta ahora, las investigaciones sugieren que la variante Delta es entre 40 y 60% más transmisible que la variante alfa identificada por primera vez en el Reino Unido, que ya era 50% más transmisible que el virus original. Quienes siguen sin vacunarse corren grave peligro. Los ingresos hospitalarios por la COVID-19 en Estados Unidos están conformados en gran medida por personas no vacunadas. “Esta es una pandemia de personas no vacunadas”, afirmó la semana pasada Barbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Sin embargo, incluso aquellos que han recibido la dosis completa de la vacuna, escuchan cada vez con mayor frecuencia el consejo de volver a tomar precauciones. El lunes 28 de junio, el condado de Los Ángeles recomendó que toda la población utilizara cubrebocas en espacios públicos cerrados, aun cuando más de 54% de la población de California mayor a 12 años está completamente vacunada.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker (demócrata), hizo una sugerencia similar, aunque 53.7% de la población del estado mayor a 12 años está vacunada por completo. “Yo diría, desde mi propia perspectiva, que si vas a un área muy concurrida no sabes si alguien allí no está vacunado, por lo que deberías llevar tu cubreboca y mantenerte a salvo”, dijo Pritzker. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ya habían declarado que las personas completamente vacunadas podían dejar de utilizar cubrebocas, pero el viernes 25 de junio la Organización Mundial de la Salud instó a las personas vacunadas a continuar utilizando cubrebocas, practicar el distanciamiento social y tomar otras medidas de prevención. Este regreso a protecciones previas no debería provocar indignación ni resistencia. A medida que el virus cambie, también lo harán las medidas para combatirlo.

La variante Delta, que en la actualidad conforma cerca de 20% de los casos en Estados Unidos, puede convertirse en predominante en cuestión de semanas. La variante se ha propagado con gran velocidad en otros lugares. Ante un incremento de casos de delta, duplicándose cada pocos días, Israel restableció el uso obligatorio de tapabocas 10 días después de haber eliminado esa orden. Las principales ciudades en Australia, incluyendo Sydney, Perth, Brisbane y Melbourne, están en confinamiento debido a la variante Delta.

En Rusia, que tiene una baja tasa de vacunación, la cantidad de casos está disparándose nuevamente. En África, una tercera ola está ganando fuerza con rapidez, los casos han ido en aumento durante cinco semanas consecutivas y la variante delta ha sido detectada en 14 países del continente.

La existencia de la variante Delta deja claro que la batalla contra el coronavirus seguirá durante algún tiempo, posiblemente años. Tenemos que ser flexibles y enérgicos, y utilizar todas las herramientas disponibles. Y es que es más que evidente: si tenemos una herramienta que funciona y una vacuna, ¿Por qué no habríamos de aprovecharlas al máximo?