Lapadula llegará sin fútbol a los duelos de Perú

Gianluca Lapadula no jugará este jueves con Benevento, cuyo entrenador aseguró que el delantero de la Selección Peruana no quiere seguir más en el club italiano. ¿Llegará sin continuidad a las Eliminatorias?

Gianluca Lapadula no atraviesa su mejor momento. Según su entrenador en Benevento, el atacante de la Selección Peruana le pidió no jugar más en el equipo italiano debido a que su deseo es fichar por uno de los clubes de la Serie A que están interesados en sus servicios para el 2022.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, afirmó el estratega en rueda de prensa.

Desde ese momento, nació la polémica en torno a Lapadula, cuyo abogado Pablo Rodella, rechazó las declaraciones del técnico Fabio Caserta, quien no ha considerado a “Lapagol” de cara al choque contra el Calcio Monza por la jornada 19 de la Serie B.