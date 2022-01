Lapadula: “No soy hincha de ningún equipo en Perú”

Gianluca Lapadula cerró un 2021 con rendimiento positivo entre la Selección Peruana y el Benevento. Fueron en total 54 partidos para el “Bambino”, que marcó 20 goles y brindó siete asistencias, lo que dejó como promedio que participó directamente en un gol cada dos partidos.

En el 2022, tiene como objetivo primordial ayudar a Perú a clasificar al Mundial de Qatar, el que sería su primera experiencia en la máxima fiesta del fútbol. A nivel de clubes, tras ser el actual máximo anotador en la Serie B de Italia, es de interés para clubes de la Serie A en el actual mercado de invierno, pero de no salir del Benevento luchará por el ascenso.

“Yo no cierro nada en mi vida, lo que puede pasar más adelante es un misterio”, dijo. No obstante, el “Bambino” resaltó que no tiene gusto en particular por algún club nacional. “No soy hincha de ningún equipo en Perú, pero sí de la Selección Peruana”, resaltó.

A sus 31 años, Gianluca Lapadula ha demostrado tener rendimiento para mantenerse compitiendo en Europa, no obstante, debido a su cariño por el Perú, no descartó en un futuro continuar con su carrera en la Liga 1.