Luego de la derrota y a la postre el descenso a la Liga 2 del Alianza UDH, Julio César Uribe habló sobre diferentes temas relacionados al club estudiantil.

Julio César Uribe, entrenador de Alianza Universidad De Huánuco, brindó una breve entrevista a un medio capitalino tras descender a la Liga 2. Señaló que el mundo no se acaba con este lamentable desenlace para el equipo huanuqueño.

“No hay reproche, hay el malestar normal de todos y lo entiendo, pero de cara al futuro, que las lágrimas de hoy se conviertan en las sonrisas de mañana. El mundo no se acaba aquí, es como recuperarme de lo que me ha tocado perder. Por lo que hizo el equipo no se merecía esto”, afirmó el estratega nacional.

Sobre lo sucedido con Jack Durán, quien reaccionó tras el cambio (solo le hizo jugar 15’ minutos): “Él tuvo una reacción y el árbitro le perdonó una expulsión, uno como entrenador tiene que reaccionar al cuidar que no lo vayan a expulsar, pero desafortunadamente le tocó salir, no hubo ninguna mala intención. Solo debo cuidar que por alguna mala actuación emocional me vaya a quedar con un hombre menos”.

El “Diamante” habló del equipo y lo difícil que fue el torneo desde que asumió la Dirección técnica: “Hemos sido víctimas de nuestros propios errores y todo lo que intentamos ofensivamente no alcanzó. Fuimos muchas veces previsibles, tenemos que ser puntuales en elaborar el equipo de acuerdo a los jugadores que tenemos. Todos lamentamos hoy el perder la categoría”.

“Yo ya estoy muy grande para estas cosas, somos honestos con los jugadores, estamos para ayudarlos, los respetamos como seres humanos, valoramos sus esfuerzos, pero creo que tengo una muy buena base, pero hay que hacerla fuerte, esa base necesita seis o siete jugadores de categoría y posiblemente regresar el próximo año y así te olvidas lo sucedido hoy”, finalizó el ex jugador de Sporting Cristal.