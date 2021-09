Latin Grammy: el reconocido cantante J Balvin arremete contra los premios por no valorar el género reguetón

En las horas de la mañana del martes se conoció la lista oficial de nominados de la edición número 22 de los Latin Grammy. Evento que tendrá cita en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Estados Unidos. El próximo 18 de noviembre. Será transmitido por de la cadena Univisión.

Las nominaciones, no calaron nada bien en el artista colombiano J Balvin, quien arremetió contra los premios por medio de su cuenta de Twitter. Mencionó su inconformidad, por la falta de reconocimiento que tiene la gala hacia el reguetón como género musical.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo en la publicación.

Los Grammy

Los premios Grammy Latinos (en inglés, Latin Grammy Awards) son galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Similares al Premio Grammy, los Latin GRAMMY reconocen la excelencia artística y técnica de la música grabada, mediante votaciones entre pares, para producciones musicales cantadas en español, portugués o en lenguas, dialectos o expresiones idiomáticas reconocidas en Iberoamérica.​

La primera entrega fue emitida en el año 2000 en los Estados Unidos por la cadena CBS. Fue el primer programa de televisión en español transmitido en horario de máxima audiencia por una cadena estadounidense; La estatuilla es muy similar a la versión estadounidense, solo que la base de esta es roja intensa, pero el gramófono sigue siendo dorado.

La estatuilla de “Premio A La Excelencia Musical” tiene base roja idéntica a la original, pero el gramófono es color cobre. En 2005, la transmisión de la ceremonia pasó de CBS a Univision, donde la ceremonia es completamente en español. Desde ese año todas las ediciones hasta la fecha han sido transmitidas por Univision.