Liga de Huánuco amenaza con cancelar torneo

El presidente de la Liga de Fútbol de Huánuco, Yonel Solano, informó a Ahora Deportes que mañana se jugarán los partidos correspondientes a la sexta fecha, luego que el último fin de semana fueron suspendidos por falta de campo.

Solano aseguró que el campeonato es una total incertidumbre, debido a falta de apoyo del municipio de Huánuco en ceder el campo deportivo, no obstante, aseguró que el torneo local se cancelaría y se designaría a los dos primeros equipos que lideran la tabla de posiciones.

“Este miércoles jugamos la sexta fecha, he pedido el estadio para el sábado pero la municipalidad me niega. Por eso he pedido a la Liga Provincial que me dé 15 días de plazo para terminar y estoy esperando su respuesta”, alertó.

“Sin embargo, si no es posible voy a dar por terminado el campeonato y acreditaré a los dos primeros de la tabla de posiciones para que participen en la etapa provincial, ya que los clubes están de acuerdo”, expresó.

Si la liga llega a cancelar el torneo, los equipos que se disputarán el título son Unheval que jugará con Curasi, el Grau con Los Ángeles y el León con el Tarapacá. Suponiendo que la Unheval y el Grau ganen, el partido que definiría al segundo clasificado a la etapa provincial será entre cremas y verdinegros.

En resumen, es una situación angustiosa que nunca ha pasado la liga y que podría dejarla sin representante en la etapa provincial. Ojalá se resuelvan estos inconvenientes y el campeonato siga su curso normal.