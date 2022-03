Liga de Huánuco no programó partidos

Hasta el cierre de la presente edición, al borde de la medianoche, la Liga de Fútbol de Huánuco no había programado aún sus partidos de la segunda fecha, luego que hasta en dos oportunidades la suspendió por falta de campo; al negarle la Municipalidad de Huánuco la autorización para la utilización del estadio Heraclio Tapia León. La liga ha sufrido un duro golpe porque no había previsto esta situación y ahora se ha quedado sin escenario porque en Huánuco no hay campos idóneos.

No obstante, había surgido la posibilidad de llevar a cabo los partidos en el club Lawn Tennis o en el nuevo estadio del Valle, pero hasta ayer no habían podido concretar ninguno por una serie de inconvenientes.

De no solucionarse hoy el problema, mañana habrá reunión de delegados para ver si se suspende la fecha o programar la fecha si a última se consigue uno de estos escenarios.