Ligas de Huánuco organizan sus torneos

Las nueve ligas distritales de fútbol de la provincia de Huánuco están activas y a partir de este fin de semana pondrán en marcha sus respectivos torneos. Según informó el presidente de la Liga Provincial, Luis Picón, en algunas ligas han aumentado equipos, mientras que en otras, algunos se han retirado, pero las nueve ya tienen todo listo para comenzar sus torneos. El siguiente es el informe de las nueve ligas:

Pillco Marca comienza este sábado 5 con nueve equipos. Huánuco y Chinchao inician este domingo 6, ambas con diez equipos. Kichki posee siete equipos, pero aún no confirma fecha ni fixture. El Valle comenzaría en la segunda semana de marzo. Pillao y Churubamba iniciarán el 13 de marzo; mientras que Amarilis aún no tiene fecha por falta de campo y Pucuchinche tampoco porque sus clubes aún no regularizan sus documentos.

Esta situación contrasta con lo que pasa en otras provincias; por ejemplo, en Leoncio Prado, en donde por un lado hay incluso ligas nuevas que se estrenan, por otro lado, hay varios clubes que se han retirado; de igual modo en Ambo, de siete ligas afiliadas solo siete están organizando sus campeonatos.