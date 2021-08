Los Sin-cuenta de Thalía’

Este jueves 26 de agosto la reconocida cantante y actriz mexicana Thalía cumplió muy feliz 50 años, fecha que la también empresaria no dejó pasar desapercibida.

La estrella de las novelas mexicanas, por medio de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores cómo ha vivido estos 50 años de vida, en los que según explica, ha aprendido de las malas experiencias, y le ha dado valor a todas las oportunidades y personas que le han aportado amor y éxito.

Sin-cuenta

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. 50 de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. 50 de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano.

50 de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado. 50 de que cincuenta va con “C”. Pero la realidad es que se resetea tú vida, para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR”, escribió.

En la publicación, que acompañó de una serie de fotografías y clips en las que luce un colorido traje que enmarca su figura y que acompaña de un cinco y un cero enormes, adornados con perlas y globos, la actriz también agradeció a Dios, a su familia, amigos y fans, por ser parte de su vida y acompañarla en cada momento.