Lote más grande de vacunas contra la COVID-19 podría aplicarse en abril

Francisco Sagasti, presidente de la República, estimó que en abril podría inmunizarse a la población peruana con el lote más grande de vacunas contra el nuevo coronavirus.

No obstante, recordó que para diciembre está prevista la llegada de 50 000 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer, las cuales se aplicarán a 25 000 personas, dado que cada una recibe dos dosis. Explicó que dichas vacunas se usaran para establecer un sistema logístico.

“Con las primeras vacunas de Pfizer tenemos que probar este sistema logístico para ver qué se aprende; lo haremos en lugares con características distintas, mediremos temperaturas, distancias, sistemas de almacenaje, etcétera. Vamos a ver qué se aprende para estar mejor preparados”, señaló.

Agregó que éstas tendrían que ser aplicadas en ciudades porque no soportarán los cuatro o cinco días necesarios para llevarla a zonas alejadas. En ese sentido, señaló que están negociando paralelamente con otro proveedor de vacunas que requieren menos frío y son menos exigentes.

Asimismo, detalló que cada brigada tendrá vacunadores, registradores, una persona de la localidad, un integrante de las fuerzas policiales; así como un voluntario joven que tenga manejo de redes y pueda mandar información y movilizar a la gente.

“El desafío es enorme en el caso de las vacunas porque es difícil hacer llegar 22 o 23 millones de vacunas en un lapso de tres meses, esa es una opción. Pero las vacunas no son como llevar papeles en una votación, es una tarea gigantesca”, mencionó.

“No es tanto una ola, sino un pequeño aumento”

El presidente Sagasti dijo que, de acuerdo con el seguimiento que las autoridades de salud hacen a diario, se cree que en el Perú podría producirse un pequeño aumento o rebrotes localizados.

“Probablemente venga algo, lo que estamos observando no es tanto una ola sino un pequeño aumento, que no sabemos si se hará más grande o no; y la otra cosa es que estamos observando rebrotes localizados, así sucedió en otros partes del mundo y no se sabe por qué. Vamos aprendiendo todos los días y vamos adaptando los planes”, mencionó.

