En el fútbol peruano entre los más destacados números 9 son: ‘Perico’ León y Paolo Guerrero, pero el voleibol no se queda atrás y también tuvo a su mejor 9 que fue ‘Lucha’ Fuentes, más conocida como “La cañonera de oro” por sus mates al momento de jugar y hoy nos contará diversos aspectos relacionados a su vida deportiva.

¿Cómo fueron tus inicios en el vóley?

Yo practicaba el atletismo de niña y siempre decía: “Voy a entrenar sola, en el vóley voy a entrenar en grupo”, el técnico Akira Kato me dijo que tenía talento para el vóley y me dediqué desde adolescente a ese deporte.

¿Qué consejo le dio su madre a usted antes de salir de Ica a Lima?

Mi mamá siempre me apoyaba en todo y le debo todo a ella porque fuimos 6 a Lima, algunas se regresaron. Muchas veces quise regresarme por el duro entrenamiento de Akira Kato y luego tuve la oportunidad de entrenar con Mambo Park.

¿Cómo era Akira Kato como entrenador? ¿Y cómo era como amigo?

Akira era el amigo que siempre uno necesita porque estaba pendiente de nosotras y nos protegía, Akira no quería que nos casáramos porque nos decía: “La cabeza 100% en el vóley”.

¿Y cómo era Mambo Park?

Era muy agresivo, pero sobre todo respetuoso.

¿Dónde estaba usted cuando falleció Akira Kato?

Estuve con él en la clínica Ricardo Palma y él solo quería que solo la mire Jimenez, fue como si mi papá hubiese muerto porque todo lo que aprendí en el vóley se lo debo a él, hasta ahora siempre que lo recuerdo me genera congoja. Me castigaba mucho, pero después me invitaba a comer (Risas)

¿Qué sentimientos le generaba ponerse la camiseta de la Selección Peruana?

Es el mayor sentimiento que puede tener una persona, porque nosotros siempre queríamos ganar.

¿Con el vóley siente algo en especial?

El vóley fue lo mejor que me dio la vida, lo jugué con mi mayor esfuerzo cada partido. Las que somos de situaciones precarias somos las que mejor defendimos la camiseta.

¿Qué le genera escuchar la canción ‘Manos morenas’ de José Escajadillo?

Es una bonita canción, estoy agradecida porque las letras describen nuestra situación

¿Se siente olvidada por la afición peruana?

No, la gente siempre se acuerda de mí porque yo di lo mejor de mí.

¿Qué cualidades debe reunir una deportista para poder competir en el vóley?

Primero, tiene que ser responsable; segundo, tiene que dejar de lado todas las cosas propias de la edad; tercero, tiene que ser solidaria y tiene que ser muy disciplinada.

Cuéntenos un poco sobre los viajes en su carrera deportiva

He viajado bastante, nosotras entrenábamos fuerte en Lima, pero cuando asistíamos a las competencias íbamos sin conocer al rival. En esos años los países que querían saber el nivel de su juego tenían que enfrentar a Perú, porque fuimos profesoras de muchos países.

¿Tienes contacto con tus compañeras en la actualidad?

Sí, antes de la pandemia nos reuníamos una vez al mes, pero en la actualidad nos reunimos de manera virtual.

Usted ha sido Campeona Bolivariana, seis veces Campeona Sudamericana, Sub Campeona Panamericana y ha participado en 2 Copas del Mundo, 4 Campeonatos Mundiales y en los Juegos Olímpicos México 68 y Montreal 76. ¿Con cuál de todos se queda?

Soy una de esas pocas deportistas que jugó en todos los campeonatos y si me tengo que quedar con alguno, es con los Sudamericanos y las Olimpiadas.

Sabemos que también usted entrenó a un equipo de jugadoras de voleibol, ¿qué es más difícil ser jugadora o entrenadora?

Yo creo que es más difícil ser jugadora, tienes que enseñar muchas cosas a ellas, entre ellos los valores, antes era otra la formación.

¿Qué es lo que más destacarías de este deporte?

Que tienes que tener técnica y preparación física.

¿Qué opinión tiene sobre el vóley actual?

Antes nos daban dos prendas: una roja y una blanca, teníamos que lavarlas, teníamos duros entrenamientos; pero en la actualidad juegan más por dinero. El vóley peruano es lo mejor que tuvo el Perú, el que le dio más triunfos.

¿Qué partido recuerda como su mejor partido?

Los partidos con Brasil, antes éramos la potencia de toda Sudamérica, en uno de esos partidos en 1967 conocí a Pelé. Él se acercó y nos dijo: “Ustedes van a ser campeonas”.

¿Por qué se retiró muy joven?

Me retiré a los 25 años, cuando lo recuerdo me genera tristeza, siempre quise retirarme en la cúspide de mi carrera y lo hice.

¿Le ofrecieron alguna vez ser Directora Técnica de vóley de Perú?

Me ofrecieron mandarme a Japón a estudiar, pero no lo hicieron. Es uno de mis sueños dirigir a Perú.

¿Qué recuerdos de Huánuco?

Fui muchas veces a jugar a esa linda ciudad, me encanta su clima y su gente, que también es amante del deporte.

TIKI TAKA

¿Comida favorita?

Ceviche, ají de gallina, arroz con pollo, etc.

¿Su pasatiempo favorito?

Enseñar lo que la vida me enseñó

¿Cantar o bailar?

Bailar

¿Ceviche o pollo a la brasa?

Pollo a la brasa (Risas)

¿Lucha Fuentes es?

Una leyenda del voleibol