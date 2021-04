Maltrataron a adultos mayores y personas con discapacidad

Decenas de adultos mayores y personas con discapacidad, hicieron largas colas desde muy temprano para sufragar, pero por la tardanza de los miembros de mesa, y en otros casos por la inasistencia, la votación se inició entre las 7.00 y 9.00 am.

De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, el trato preferencial a las personas adultas mayores, en algunos lugares no se cumplió, conformándose filas indiferenciadas de votantes que perjudicaron a este grupo etario, pues tuvieron que permanecer mayor tiempo en el lugar de votación. Este hecho ocurrió en varios locales de votación de Huánuco y La Unión.

El informe también indica que hubo lugares en los que el acondicionamiento del local de votación no previó la instalación de rampas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad motora. Esta situación ocurrió en el coliseo 15 de Agosto, colegio Amauta, entre otros.

“En no pocos lugares, los votantes no respetaron el distanciamiento físico y no se observó suficiente personal policial y del serenazgo”, precisa el comunicado.

DENUNCIA. Algunas personas de la tercera edad comentaron que la coordinadora de Pensión 65 les recomendó que tenían que ir a sufragar. Por esa razón, acudieron muy temprano a sus centros de votación para cumplir con su deber ciudadano.

