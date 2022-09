Marcos López debuta con victoria en el Feyenoord

El lateral izquierdo Marcos López tuvo su tan ansiado debut con el Feyenoord en la liga de los Países Bajos. El equipo del peruano ganó 3-0 en condición de local al Sparta Rotterdam. Nuestro compatriota jugó todo el partido.

López comenzó jugando en la banda izquierda, su posición natural, en una línea de 4 en el fondo. Cuando pasaba al ataque el peruano cubrió, por momentos, el carril central y dejaba la banda libre a su compañero Javairo Faustino. También, cuando Faustino se metía por el centro, López tomaba la banda y sacaba venenosos centros al área rival.

“Me siento bien y gracias por el apoyo a los hinchas. Estoy muy feliz por mi debut con este gran club. El entrenador me dijo que juegue simple y que no me preocupe si pierdo uno o dos balones. Tengo dos jugadores en mi posición, pero me siento bien con los minutos que tengo en el campo”, declaró López después del partido.

El partido lo comenzaron ganando los locales de forma muy rápida: a los 5 minutos el capitán Kocu anotaba tras un gran remate de larga distancia. Posteriormente, la segunda anotación llegaría por medio de Faustino con un potente remate. El arquero visitante pudo hacer algo más.

Durante el segundo tiempo la tónica no cambiaría, Feyenoord atacando y el Sparta se refugiaba buscando contragolpear. En el minuto 73, López recupera un balón y habilita a Igor Paixao que asistió al mexicano Santiago “Chaco” Giménez para el tercer gol.

Con esta victoria, Feyenoord alcanza los 16 puntos y alcanza la segunda plaza del campeonato de Países Bajos. En la próxima fecha visitarán al PSV, líder de la liga, de visita. Mientras tanto, por la Europa League, serán locales ante el Stum Graz de Austria.