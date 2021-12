El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, informó que en los últimos meses un total de 10 mil ciudadanos no inmunizados contra la COVID-19 fallecieron a causa mortal virus.

“En los últimos meses hemos tenido 23.309 hospitalizados por COVID-19, de este total, 21.315 son pacientes que no recibieron ninguna vacuna, 726 recibieron la primera dosis y 1.200 la segunda dosis”, declaró.

En ese sentido, acotó que del total 2.900 personas llegaron a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de los cuales 2.500 no estaban vacunados contra la COVID-19, mientras que 142 tenían una dosis y 250 habían completado su inmunización.

Resaltó que de 11 mil fallecidos por COVID-19, un total de 10 mil no tenía ninguna dosis. “Solamente 264 eran los que tenían dos dosis. Y de este total, eran personas, el 80%, mayores de 60 años y con comorbilidades”, sostuvo.

Sobre la vacunación, señala que esta reduce el riesgo de mortalidad, por lo que invitó a la ciudadanía a completar su inmunización. Más ahora que es requisito que los mayores de 18 años acrediten tener sus dos dosis para ingresar a espacios cerrados presentando su carné de vacunación.

“Es absolutamente claro que no vacunarse genera una alta probabilidad, en caso de estar contagiados, de pasar a UCI o fallecer. La diferencia es realmente abismal. Por eso seguimos insistiendo, aunque haya sectores que se resisten. Porque, además, la persona que no está vacunada tiene entre 3 a 4 veces más probabilidades de contagiar a las demás personas que estén o no vacunadas”, puntualizó.