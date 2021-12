Más de 800 niños jugarán el Mundialito 2022

Después de muchos años Huánuco volverá a ver a los niños jugar en el torneo de menores más importante del departamento. El fundador Mardonio Apac Palomino y las autoridades del gobierno municipal anunciaron la reactivación del “Mundialito Municipal 2022” que se inaugurará el 8 de enero.

Fue el mismo Mardonio Apac quien anunció el retorno del torneo que fundó. Esta vez con apoyo de la municipalidad de Huánuco se hará posible la convocatoria de cientos de niños al tradicional torneo que inició en la década de los 70.

Ayer en conferencia de prensa, Mardonio Apac dio un breve resumen de cómo inició el certamen. Fue después de la clasificación de Perú al Mundial de 1970. Convocó a los barrios y escuelas a jugar un campeonato de menores representando a los países clasificados. La aceptación se masificó por todo Huánuco y fue el evento deportivo más importante del departamento. Por muchos años las finales se jugaban en la Plaza de Armas. Destacó que muchas figuras del fútbol huanuqueño salieron del Mundialito.

Por su parte, el alcalde de Huánuco, José Villavicencio, informó que las inscripciones se realizarán en la Subgerencia de Desarrollo, Educación, Cultura y Deportes de la municipalidad de Huánuco hasta el 23 de diciembre.

Participan niños desde los 5 hasta los 12 años acreditados con sus respectivos DNI. Se podrán inscribir 10 jugadores por equipo, un delegado y un entrenador en las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12.

Por cada categoría se inscribirán 20 equipos que deberán representar a un país de su elección y estarán debidamente uniformados. A los campeones de cada categoría les entregarán diplomas, medallas y kits de útiles escolares.

La gran inauguración se realizará el sábado 8 de enero en el Parque Amarilis. Previo a la ceremonia, los equipos realizarán un recorrido por las principales calles de la ciudad. Los partidos se jugarán en el Parque Amarilis, centro deportivo El Coloso y en el centro deportivo Johnny Bello.