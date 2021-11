La premiada ‘Trilogía Matrix’ de los hermanos Wachowskies, incluye The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions. La trilogía comienza con un hacker. Que aprende de los rebeldes misteriosos acerca de la verdadera naturaleza de su realidad. Y, de su papel en la guerra contra sus controladores. Termina con la ciudad humana de Sión, defendiéndose contra la invasión masiva de las máquinas. Mientras Neo, lucha para poner fin a la guerra.

ANIMATRIX: de los creadores de la trilogía The Matrix , se trata de una innovadora colección de nueve cortometrajes, de los siete directores de animé más importantes del mundo.