Médicos de EsSalud Huánuco piden auxilio al Ejecutivo

La desesperación y frustración del personal de la Red Asistencial de EsSalud Huánuco ha logrado que soliciten “auxilio” al Gobierno de Sagasti ante la alarmante segunda ola que toma espacio en Huánuco.

“Ya colapsamos, Huánuco está en rojo, los pacientes están sentados esperando camas UCI, hemos colapsado”, manifestó Harle Mayta, médico intensivista del área UCI.

Señaló que el mensaje y los anuncios que hizo el primer mandatario no considera a Huánuco en Rojo, pese que estamos en alerta extrema.

Explicó que no es posible implementar camas UCI si no hay especialistas, “entiendan por favor una cama UCI no es solo cama, ventilador y monitor, es personal capacitado, médico y enfermera especialista, las intenciones son buenas de poner mas camas, pero de intenciones no se recupera un paciente”.

Mayta comunicó que la segunda ola esta arrancando solo con el 60% del personal médico y aseveró que “estamos dando todo lo que podemos, pero nos estamos cansando, somos humanos y también no enfermamos”.

Pidió a la ciudadanía a tomar conciencia, “yo creo que Huánuco debe tomar conciencia, con mucha pena veo noticias de jóvenes en discotecas, es lamentable, pero necesitamos esos jóvenes como voluntarios en el seguro, porque no se hace eso?”, preguntó.

“Se identifican con su DNI y que firmen cuando lleguen aquí y no tengan la prioridad como otras personas que están en su casa cuidándose y lamentablemente se enferman, es duro lo que digo, pero debo hacerlo”.

Dijo que los médicos sienten frustración en no poder ayudar a los pacientes que se les mueren en su cara

“Ustedes creen que dormimos tranquilos con eso?, ante el abandono del Gobierno Central, Huánuco siempre a estado atrasado, la población a crecido 5 veces y el policlínico no ha crecido nada, no tenemos ni un terreno, estamos abandonados por EsSalud central”, finalizó.