La cantante, Melody visita Perú y vive grata experiencia. Participaron, ella y sus acompañantes en un ritual característico de la cultura peruana. Visitó el pueblo de los Bora en Iquitos, todos usaron atuendos boras, que se componen de una corona de plumas y simbología pintada en el rostro.

Melody se despidió del pueblo indígena de los Bora en Iquitos cantando los temas “No sé” y “El baile del gorila”.

De vuelta

La española se encuentra en Perú, para ofrecer un concierto virtual en conjunto con Explosión de Iquitos, el domingo 20 de junio por el Día del Padre, y que contará con la participación de Mauricio Mesones.

Melody se encuentra en nuestro país desde la semana pasada y, ofreció una entrevista sobre su sencillo que nació cuando ella tenía entre 13 y 14 años. “Esa canción te habla de una historia de amor, de cuando alguien se enamora, de cuando alguien no sabe si declararse o no”, refirió.

Más de 10 años después del lanzamiento de “No sé”, Melody decidió sacar la versión acústica del sencillo. La razón: el pedido de sus seguidores. “Es una canción que no pasa. La gente me la reclamaba y me pedía que haga una nueva versión por eso la hice en acústico”.

La española, al enterarse del éxito de su canción en el Perú, se emocionó. Melody visita Perú y vive experiencia grata experiencia, así lo hace saber.

“Creo que para un artista no hay mayor felicidad que ver a otros compañeros cantando tus canciones. Cuando me enteré que todo el mundo estaba como loco, yo feliz”, enfatizó. Esto hizo conexión con Melody con Explosión de Iquitos.

“Ellos me escribieron cuando iban a grabar la canción, pero yo no pude venir en ese momento porque estaba trabajando en televisión”.

La cantante dijo que se entusiasmó, a venir a nuestro país a grabar con Explosión de Iquitos, porque consideró que “es el momento adecuado para dar música y alegría. La gente está como loca con esta canción”.

“ Explosión (de Iquitos) son gente maravillosa. Las cosas vienen cuando vienen y pues ahora a disfrutar todos juntos “dijo.

Melody también agradeció el recibimiento del público peruano. “Ha sido brutal. Las personas escribiéndome cada vez más. Feliz de ver tanto cariño y tanta aceptación”.

Sobre el videoclip de la nueva versión de “No sé”, Melody precisó que lo grabaron en Iquitos y sus seguidores lo podrán disfrutar muy pronto.

“Hemos hecho un videoclip espectacular. Muchos vestuarios, mucha alegría, todo muy colorido. Creo que lo van a disfrutar muchísimo y en breves saldrá”. Asimismo, la artista española nos adelantó que está planeando grabar un tema nuevo con Explosión de Iquitos. “Ya estamos en ello”, reconoció.