El capitán del Barcelona se le termina contrato a las 00.00 horas de este jueves y todavía no ha firmado uno nuevo. ¿Messi renovará o no contrato con Barca? Es una de las tantas interrogantes. Por primera vez desde que es jugador azulgrana, el argentino podría encontrarse en una situación de libertad, completamente desconocida para él.

De todas formas, su continuidad está pactada desde hace un tiempo, las negociaciones están muy avanzadas y su nuevo compromiso está redactándose y solo resta la rúbrica y resolver algunos flecos para que el capitán siga vinculado otras dos temporadas a la disciplina del primer equipo.

FC Barcelona desea renovar

Debido a la complejidad del nuevo contrato, no se han podido cumplir las expectativas del máximo mandatario Barcelonista, Joan Laporta; que la semana pasada cumplió los cien primeros días al frente del club. Sin embargo, las expectativas de que si Messi renovará o no contrato con Barca sigue presente.

La voluntad del FC Barca sigue firme, desde el 24 de junio que fue el cumpleaños nro. 34 de Leo Messi, desean anunciar la renovación del astro rosarino, o el día de ayer , 29 de junio pudo haber sido una buena fecha en la que el presidente Joan Laporta estuvo de cumpleaños nro. 59.

Nuevo contrato es incierto para el club

Fuentes consultadas por SPORT aseguraron que en la agenda del FC Barcelona, no tienen una idea clara de cuando podría resolverse la actual situación, aunque no se descarta tampoco que el acuerdo sea inminente. La entidad azulgrana, en cualquier caso, presiona para que el anuncio, tan esperado por la afición, no se demore por más tiempo.

Se presenta el final de su contrato con el Barcelona en pleno cuartos de final de la Copa América 2021. Quiere decir que Messi podría jugar el próximo sábado 3 de julio el partido de su selección Argentina contra Ecuador, en Olímpico de Goiana, sin pertenecer a ningún equipo.

El jugador estaría expuesto a riesgos de tener problemas, caso de sufrir algún contratiempo en forma de lesión.

Ultimo acuerdo fue en 2017

Messi anunció su último acuerdo con el FC Barcelona el 5 de julio de 2017 y lo firmó el 25 de noviembre.

Entonces, se comprometió hasta hoy, 30 de junio de 2021, siendo su cláusula de 700 millones de euros, la más elevada que ha tenido como jugador Barcelonista.

Hasta entonces, la libertad del crack se había valorado en un máximo de 250 millones.

