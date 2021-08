¿Cómo nace ese amor por el fútbol?

Soy limeño y crecí en un barrio humilde por el Agustino, jugábamos a diario con todos ellos y ya tenía el amor por el fútbol, porque mi tío Juan Seminario pertenecía a la Selección Peruana.

¿En el barrio nace el apelativo ‘loco’? ¿O ya fue en el fútbol?

(Risas) Fue en la escuela, un día el profesor me vio correr por todos lados y me dijo: “Te pareces al ‘loco’ Seminario corriendo por todos lados”, mis amigos me decían ‘loco’ y ya quedó hasta ahora.

¿Cómo empieza su carrera?

Empecé desde el colegio, terminé la secundaria e hicieron un campeonato Metropolitano en el que salí campeón, formamos la base de la Selección que íbamos a ir a un sudamericano en Venezuela, donde me di el lujo de enfrentar a la Argentina de Maradona.

Varios clubes me querían, pero para jugar en sus reservas y el único club que me quiso para su equipo profesional fue el Sport Boys, ahí nace toda mi historia. Todo mi barrio celebró cuando se enteraron que había firmado por el Sport Boys. (Risas)

Debutó en 1978 en Boys. Cuéntenos sobre los compañeros que tuvo

Ocho jugadores de la selección juvenil fuimos al Boys; en ese equipo estaban Estuquí, Gil, Scolari, Reyes, Salazar, Ballesteros, entre otros

¿Qué Director Técnico fue el que marcó su carrera?

Marcos Calderón es para mí el técnico que me marcó, porque lo tuve en la Selección juvenil que fuimos al Sudamericano de Venezuela, hablaba mucho con nosotros en cada entrenamiento, me dio disciplina, puntualidad, etc.

¿Y cómo se dio la llegada a Universitario?

Por mi buena campaña en el Boys, la ‘U’ me compró y fue un sueño cumplido de niño. Fuimos un equipazo, estaban Rey Muñoz, Oré, Cañamero, Chavarry, Leo Rojas, Duffo, entre otros

Cuéntenos sobre ese gol a Alianza Lima en 1983 que es hasta ahora ‘El mejor gol de los clásicos’

Era mi primer clásico, ingresé por Percy Rojas faltando 15 minutos en eso hice las combinaciones con ‘Cachorro’ Gardela, la tocó a Leguía, este le da a Chavarry y lo devuelve en el aire, yo entré y saqué un remate que ingresó por el ángulo del arco. Un golazo.

Usted se dio el lujo de jugar por dos grandes del fútbol: U y Cristal

Sí, tuve la oportunidad de jugar también en Cristal e hicimos una buena campaña por la calidad de mis compañeros.

¿Cuánto le costó adecuarse al fútbol centroamericano?

En el fútbol no existe lenguaje, yo estaba en un buen nivel porque supe ser un buen profesional y gracias a Dios campeoné en El Salvador, Honduras y EE.UU., e incluso fui goleador en todos los clubes donde jugué.

Finalizó su carrera en Carlos A. Manucci y luego pasó a ser Director Técnico.

Lamentablemente, en el Perú no nos dan las oportunidades, yo sé que si me dan un equipo tengo la capacidad de hacer bien las cosas como los demás técnicos nacionales.

Fue considerado ‘Hijo predilecto de Huánuco’ tras conseguir el ascenso con el León de Huánuco

Sí, hicimos una buena campaña, pero así como hubo buenos jugadores también hubo algunos que no colaboraban con el crecimiento del equipo. Quise salirme del club, pero los dirigentes me animaron a quedarme, la familia Picón hizo una buena labor con el León de Huánuco.

Cuéntenos sobre esa final ante Deportivo Tecnológico

Ufff. Ellos se vinieron con todo y Dios nos ayudó porque hubo varias ocasiones que fallaron, me sorprende que Huánuco es la única ciudad que tiene a un cerro como tribuna. (Risas)

¿Algún mensaje para la hinchada del León de Huánuco?

León de Huánuco tiene que recuperar su identidad, que los dirigentes trabajen bien y no se metan en el trabajo del técnico, valoren a su gente y traigan lo necesario para complementar el equipo. Le deseo la mejor suerte del mundo, pero con buen trabajo. ¡Ruge León!

TIKI TAKA

¿Comida favorita?

Ají de gallina.

¿Jugador favorito?

Héctor Chumpitaz.

¿Qué significa la selección peruana?

Es algo indescriptible de ponerse esa camiseta.

¿El amor de su vida?

Dios, mi familia y el fútbol.

Miguel Seminario es…

Un loco goleador.