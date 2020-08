Ministro del Interior exhorta a población a respetar inmovilización social los domingos

El ministro del Interior, Jorge Montoya, exhorto a la población a respetar la inmovilización social obligatorio los días domingo con la finalidad de evitar el incremento de contagios del COVID-19.

En ese sentido, indicó que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, harán cumplir las normas establecidas por el Gobierno y saldrán “todos los efectivos que sean necesarios” para resguardar y proteger a la población.

“Exhorto a todos nuestros compatriotas a cumplir lo que está normado, no es difícil ponerse una mascarilla, no es difícil mantener la distancia social, ni tampoco lavarnos las manos. Esas son las tres cosas que debemos hacer para protegernos, no solo nosotros, sino a nuestras familias”, manifestó.

Asimismo, explicó que si no existe la necesidad de salir de casa que no se haga y mantenerse junto a nuestras familias.

Respecto a la actuación de la policía y las Fuerzas Armadas durante el periodo de inmovilización social de los días domingo, afirmó que “se actuará con energía pero sin abusar”.

“Exhortamos a la población para que cumplan las normas, están prohibidas las reuniones no solo los días domingos, todos los días”, añadió.

Montoya agregó que en la Constitución existe un artículo respeto a la inviolabilidad de domicilio que ha sido restringido durante los días domingo por lo que la policía podrá acceder al domicilio.

“Normalmente vamos y tocamos la puerta, si las personas se niegan, la policía puede usar la fuerza para hacerlo, pero evitemos eso y la única manera es respetando las normas”, señaló.

