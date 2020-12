Minsa recomienda a la población evitar actividades con riesgo de contagio

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a la población que mantenga las medidas preventivas de distanciamiento físico, uso de mascarillas y la higiene de manos permanentemente; además, que evite salir innecesariamente de casa.

Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública, dijo que el retorno paulatino a las actividades económicas requiere un alto nivel de responsabilidad personal consigo mismo y con las personas más vulnerables frente a la covid-19.

Aunque ha descendido mucho el nivel de la pandemia esta aún no ha terminado, “todos los días ingresan nuevos enfermos a los hospitales; debemos seguir cuidándonos y cuidando a los demás”, afirmó.

Señaló que hemos llegado a una etapa de baja incidencia; lo que ha permitido que se autorice la apertura de actividades económicas como restaurantes, cines, gimnasios y casinos. Son decisiones muy difíciles, hay que evaluar cada detalle, y se toman conjuntamente entre el ministerio de salud y los otros sectores involucrados, mencionó.

No obstante, precisó, esto no quiere decir que no exista riesgo; la asistencia de las personas a estos lugares es una decisión voluntaria y con la responsabilidad de que van a cumplir con las medidas necesarias; ya que el riesgo todavía está presente.

Agregó que el Minsa está aplicando una vigilancia epidemiológica muy intensa y que, si se detecta un incremento sostenido de nuevos casos, se recomendarán las medidas restrictivas.

Incremento de casos

Suárez informó que según los indicadores que vigila el Centro Nacional de Epidemiologia del Minsa (CDC-Perú) la tendencia de la pandemia es hacia una fase de baja incidencia, pero advirtió que pueden presentarse fluctuaciones en los indicadores por brotes que pueden presentarse, por lo que, cada incremento de casos o fallecidos debe investigarse inmediatamente.

Hasta el momento, el único lugar en que se ha observado incremento sostenido de los indicadores por cuatro semanas ha sido Piura, región a la que se ha enviado un equipo multidisciplinario del Minsa para investigar las causas y apoyar a la Dirección Regional de Salud en la atención de dichos casos.

Contamos con equipos de epidemiólogos en todas las Direcciones Regionales de Salud que están atentos a cualquier incremento de casos.

Tratamiento inmediato salva vidas

Respecto al trabajo realizado en Piura, mencionó que se ha encontrado que la mayoría de los nuevos casos proceden de zonas rurales. Los fallecidos reportados por los hospitales de Piura, Sullana y Chulucanas procedían de diferentes localidades rurales y distritos aledaños.

Explicó que, en esta época del año, al acercarse las fiestas navideñas, muchas personas con motivo de realizar actividades comerciales viajan desde y hacia los pequeños poblados, y esta actividad facilita que ingresen portadores de coronavirus a poblaciones que aún no se habían afectado; situación que podría estar presentándose en muchos lugares del país por lo que debemos estar muy atentos.

Otro aspecto identificado por el equipo del Minsa que viajó a Piura es que están llegando enfermos de COVID-19 con varios días de evolución.

Por eso, la recomendación a toda la población, en especial a la rural, es que apenas tengan síntomas de fiebre o algún síntoma respiratorio o un simple cansancio inusual, acudan a un establecimiento de salud para recibir atención oportuna.

El tratamiento temprano es lo primordial para superar la covid-19, sostuvo Suárez.

De igual forma, enfatizó la importancia que las familias tengan un pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno, dado que esta enfermedad afecta la respiración, por ello, es importante detectar a tiempo esta alteración y acudir a un establecimiento de salud.

